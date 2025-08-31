Karamürsel'de 18. Balık Festivali'nde 8 Bin Balık Ekmek İkramı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde düzenlenen 18. Balık Festivali'nde, 8 bin balık ekmek ikram edildi. Festivalde ızgarada uskumru pişirilerek katılımcılara dağıtıldı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde düzenlenen 18. Balık Festivali'nde vatandaşlara 8 bin balık ekmek ikram edildi.

Karamürsel Belediyesince av yasağının sona ereceği 1 Eylül öncesinde Ereğli Mahallesi'ndeki sahilde gerçekleştirilen festivalde, ızgaralarda 8 bin kişilik uskumru pişirildi.

Ekiplerce hazırlanan balık ekmekler, festivale gelen katılımcılara dağıtıldı.

Etkinlikte konuşan Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, yeni av sezonunun hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

Kaynak: AA / Melih Palas - Güncel
