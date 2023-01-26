Karamollaoğlu: 'Yeter! Söz Milletindir.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Altılı Masa’nın 11’inci toplantısının ardından; " 'Yeter! Söz Milletindir.' Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantımıza ev sahipliği yapan Sn. Meral Akşener başta olmak üzere, değerli genel başkanların her birine teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Altılı Masa'nın 11'inci toplantısının ardından; " 'Yeter! Söz Milletindir.' Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantımıza ev sahipliği yapan Sn. Meral Akşener başta olmak üzere, değerli genel başkanların her birine teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

Altılı Masa'nın İYİ Parti Genel Merkezi'nde saat 12.00'de başlayan toplantısı, yaklaşık 10 saat sürdü.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğindeki toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal katıldı.

Toplantının ardından Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Yeter! Söz Milletindir.' Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantımıza ev sahipliği yapan Sn. Meral Akşener başta olmak üzere, değerli genel başkanların her birine teşekkür ediyorum."

Millet İttifakı'nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanının 13 Şubat 2022 tarihinde başlattığı görüşmelerin ilk tur çalışmaları Saadet Partisi ev sahipliğinde 21 Ağustos 2022 tarihinde tamamlanmıştı. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu Altılı Masa'nın ikinci tur görüşmelerinin ilki 2 Ekim'de, CHP Genel Merkezi'nde yapılmıştı. Liderlerin dokuzuncu buluşması, 28 Kasım'da Demokrat Parti Genel Merkezi'nde, onuncu buluşması ise 5 Ocak'ta Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde yapılmıştı.

Bir sonraki toplantı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ev sahipliğinde 13 Şubat 2023 tarihinde yapılacak.