Karamollaoğlu: 'Yeni iktidarın en güçlü aktörlerinden birisi Saadet Partimiz olacaktır'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Yeni iktidarın en güçlü aktörlerinden birisi de elbette Saadet Partimiz olacaktır." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin artık seçim atmosferine girdiğini söyledi.

Bu seçimde parti kaygısıyla değil ülke kaygısıyla hareket eden bir yönetimin geleceğini belirten Karamollaoğlu, partisinin iktidarını değil, Türkiye'nin itibarını düşünen bir yönetimin iktidara geleceğini ifade etti.

Yeni seçimle, şahısların menfaatlerini değil, milletin ihtiyaçlarını merkeze alan bir iktidarın geleceğini aktaran Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni iktidarın en güçlü aktörlerinden birisi de elbette Saadet Partimiz olacaktır. Çünkü Saadet Partisi yolsuzluğun, haksızlığın, rüşvetin olmadığı bir Türkiye'nin teminatıdır. Büyük bir memnuniyetle vatandaşlarımızın bize olan güvenini ve her geçen gün artan desteğini gittiğimiz her yerde görüyoruz. Sahada çok net bir şekilde görülüyor ki özellikle AK Parti iktidarının yanlışlarından bıkmış insanlarımız için umudun ve güvenin adresi Saadet Partisidir."

Karamollaoğlu, bir gazetecinin "MHP'nin yeni af düzenlemesi üzerinde çalıştığı iddiası var. Sizin af düzenlemesine bakış açınız nedir?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Eğer bu af düzenlemeleri iktidara yakın çevrelerin yaptığı haksızlıkları affetmek içinse bizim buna razı olmamız mümkün değil. Af dediğiniz kapsamlı, adil olmalı özellikle de mükerrer işlenen suçlar dikkate alınmalı. Bunun da yeri elbette parlamentodur, en doğrusu odur. 'Sadece ben kendi yandaşlarımı affedeceğim' mantığıyla hazırlanan bir af Türkiye'ye fayda sağlamaz, ülkeyi de bugün içine sürüklenmiş olduğu kargaşadan kurtarmaz diye düşünüyorum. Doğrudur, mutlaka parlamentoda bu konu ele alınmalıdır."