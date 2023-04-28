KARAMOLLAOĞLU SİSTEMİ DEĞİŞTİRMEKTE KARARLIYIZ

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Biz sistemi değiştirmekte kararlıyız. Değişecek olan Cumhurbaşkanlığı Sistemidir. Biz bu sistemi değiştirebilmek için geçmişte bir araya geldik dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Trabzon teşkilatının bir otelde düzenlediği toplantıya katıldı. Millet İttifakı milletvekili adaylarının da yer aldığı toplantında konuşan Karamollaoğlu, Çok ama çok önemli bir dönemden geçiyoruz. Çok önemli bir seçime sadece birkaç hafta kaldı. İnşallah ülkemizin ufkunu açacak, insanlarımızın daha mesut olduğu bir ülke haline getirecek bu seçimde Cenab'ı Haktan en büyük başarıları bizlere nasip etmesini niyaz ediyorum. Çok farklı bir dönemden geçiyoruz. Özellikle hep beraber yaşadığımız acısını yüreğimizde hissettiğimiz bir depremle karşı karşıya kaldık. 11 ilimiz ve onlara yakın bazı illerimiz de bu depremde çok büyük hasar gördü. Bunu tamir etmek o kadar kolay değil. Çok üzülüyorum ama bu sistemin sebep olduğu bir gecikme sonucu ölüm hadiselerinin tahminimizden fazla olacağını kanaatindeyim dedi.

'YATIRIM DEDİKLERİMİZİN YÜZDE DOKSANI BOŞA GİDİYOR'

Ülkede yapılan yatırımların yüzde doksanının boşa gittiğini söyleyen Karamollaoğlu, Türkiye'mizin en büyük problemi adaletin noksanlığıdır. Onun hemen arkasından güven gelir. Dürüstlük gelir, ahlaki değerler gelir. Biz yemeyiz, yedirmeyiz de. Biz herkesin hakkını kendisine vermekte tereddüt göstermeyiz. O bizim kendi insanımız mı, kendi arkadaşımız mı, yoksa siyasette aleyhimizde mi bulunuyor bunlara hiç önem vermeyiz. Liyakatli insanı iş başına getirirseniz o iş güzel yapılır, güzel çözülür. Hiçbir zaman kendi menfaatimizi düşünerek iş yapmayız. Bazen soruyorlar kaynağı nereden bulacaksınız ekonomik problemleri çözmek için. Evet, herkes kaynak arıyor. Bizim arkadaşlarımız da kaynak arıyor. Buna ihtiyaç da var. Özellikle dövizle çözülmesi icap eden problemlere birtakım dış kaynakları bularak çözüm üretebiliriz. Ancak bizim esas çözmemiz icap eden problemlere Türkiye'nin tamamına gelince kaynak elimizde tahmin ettiğimizden çok daha fazla. Siz yolsuzluğu kaldırın, israfı kaldırın, yanlış yatırımları kaldırın emin olun yüzlerce milyarlık imkan ortaya çıkar. Yüzlerce milyardan bahsediyorum. Bizim paramızın neredeyse yatırım dediklerimizin yüzde doksanı boşa gidiyor diye konuştu.

'YOLSUZLUK DA HAKSIZLIK DA ZULÜM DE ZİRVEYE ÇIKTI'

Ülkede gençlerin beyin göçü yaptığını belirten Karamollaoğlu, Eğer okumuş, tahsil yapmış, becerikli insanlarımızın önünü açsak emin olun doktorlarımız, avukatlarımız, mühendislerimiz akın akın dışarıya gitmez. ve bu ortamı kim hazırladı, bugünkü iktidar. Biz onun için sistemi değiştirmekte kararlıyız. Değişecek olan Cumhurbaşkanlığı Sistemidir. Biz bu sistemi değiştirebilmek için geçmişte bir araya geldik. O zaman sadece 4 parti vardı ve biz referandumda bu başkanlık sisteminin kabul edilmemesi için bir çaba sarf ettik. Başarılı olamadık. Sonra iş seçimlere geldi, müşterek aday çıkaralım dedik orada başarılı olamadık. ve Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Bey Cumhurbaşkanı seçildi. Korktuğumuz ne varsa fazlasıyla karşı karşıya kaldık. Yolsuzluk da haksızlık da zulüm de zirveye çıktı. Bir depreme bile müdahale edemediler. Bu aslında bir ülke için en büyük felakettir dedi.

'BU BİRLİKTELİĞİMİZ BİZE GÜÇ KATIYOR'

Ülkedeki problemleri çözmek için 6 parti bir araya geldiklerini aktaran Karamollaoğlu, şunları söyledi

Neticede de geçiş dönemini nasıl atlatacağımız konusunda bir mutabakat sağladık. Onun için diyorum. Koalisyonlar eskiden parlamenter sistemde seçimden sonra kurulurdu. Meclisteki milletvekili sayısına bağlı olarak. Şimdi ise koalisyonlar bu sistemi değiştirmek isteyen partilerin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Mecburuz, bir araya gelmezsek bu sistemi değiştirecek güce kavuşamıyoruz. Bir araya geldik, bir araya geldikten sonra tek cumhurbaşkanı adayını belirleme önümüze bir mesele olarak çıktı ve belirledik. Arkasından da Mecliste mümkün olduğu kadar çok sayıda temsil edilebilmek için milletvekilleri ile ittifaklar kuruldu. Şu anda karşı karşıya olduğumuz manzara da bundan ibaret. Evet, İYİ Parti 'ben tek başıma girersem daha iyi netice alırım' dedi; ama bu ittifakın içinde dışında değil. Yani bu ittifakın içinde yine cumhurbaşkanı yardımcısı olacak genel başkanlardan birisi de Sayın Akşener. Bu birlikteliğimiz bize güç katıyor. (DHA)