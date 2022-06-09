Temel Karamollaoğlu'ndan İYİ Partili Oral'ın sözlerine ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler

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Temel Karamollaoğlu'ndan İYİ Partili Oral'ın sözlerine ilişkin açıklama Açıklaması

AA - Barış Gündoğan - Güncel
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Temel Karamollaoğlu'ndan İYİ Partili Oral'ın sözlerine ilişkin açıklama Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili sözlerine ilişkin, "Aday belirleme kriterlerinde liyakatin değil de ırkın veya mezhebin aranması, ülkemize, insanımıza ve geleceğimize...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili sözlerine ilişkin, "Aday belirleme kriterlerinde liyakatin değil de ırkın veya mezhebin aranması, ülkemize, insanımıza ve geleceğimize yapılabilecek en büyük kötülüktür." ifadesini kullandı.

Karamollaoğlu, yazılı açıklamasında, Kılıçdaroğlu ve Alevi vatandaşlara yönelik sarf edilen ayrıştırıcı ve ötekileştirici ifadelerden dolayı üzüntülü olduğunu vurguladı.

Temel Karamollaoğlu, "Yöneticide aranan vasıf mezhep değil, dürüstlük, adalet, ehliyet ve liyakat olmalıdır. Aday belirleme kriterlerinde liyakatin değil de ırkın veya mezhebin aranması, ülkemize, insanımıza ve geleceğimize yapılabilecek en büyük kötülüktür." değerlendirmesini yaptı.

AA / Barış Gündoğan - Güncel

Temel Karamollaoğlu İbrahim Halil Oral Kemal Kılıçdaroğlu Sp Politika Güncel Haberler

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