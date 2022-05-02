Karamollaoğlu: Ramazan ayını huzur içinde tamamladık

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Elhamdülillah ramazan ayını huzur içinde tamamladık. Biz huzur içinde tamamladık; ama maalesef bizim yaşadığımız huzuru yaşayamayan birçok kardeşimiz var" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bayram namazını Ankara'da Balgat Hamidiye Camii'nde kıldı. Namaz sonrası cemaatle bayramlaşan Karamollaoğlu, çıkışta açıklama yaptı. Karamollaoğlu, vatandaşların bayramını kutlayarak "Elhamdülillah ramazan ayını huzur içinde tamamladık. Biz huzur içinde tamamladık; ama maalesef bizim yaşadığımız huzuru yaşayamayan birçok kardeşimiz var; belki yüz binler, milyonlarca. Cenab-ı Hak onlara da ve bütün İslam alemine, bütün dünyamıza huzur ve barış ihsan etsin. Camilerde hemen herkes barış için, huzur için dua ettiler" ifadelerini kullandı.

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-Ferhat EKİNCİ/ ANKARA,