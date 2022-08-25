Karamollaoğlu'nu hiç böyle görmediniz! Soylu 'ya ateş püskürdü "Yalan söyleyen insanlar şerefsizdir" dedi

Geçtiğimiz günlerde bir konuşmada yer alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6'lı masayı hedef almıştı. Soylu, "Kendilerine saygıları yok. Onlar kazanmak için her yolu mubah gören kimliksiz yolun yolcularıdır. Allah masa altında kimseye ihanet sözleşmesi imzalatmasın" sözlerine karşılık Saadet Patisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan cevap gecikmedi.

Karamollaoğlu, haftalık olağan toplantısında gündeme ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulunurken Soylu'nun sözlerine karşılık sinirlerine hakim olamadı.

"YALAN SÖYLEYEN İNSANLAR ŞEREFSİZDİR"

Süleyman Soylu'nun ifadelerine Temel Karamollaoğlu şu şekilde cevap verdi. Mollaoğlu,"Böyle bir imza iddiasında bulunanları geçmişte ispata davet ettim. Hele de devlet yönetiminde bulunup da bu iddiaların arkasından bir belge ortaya koyamayanlar şereflerini ortaya koymuş manasına gelir. Ne demek ya masa altında bu iddialarda bulun. Bu tür iddialar insanın şeref ve haysiyetiyle bağdaşmaz. Yalan söyleyen insanlar şerefsizdir. Belge var diyenler belgeyi ortaya koyamazlarsa şerefsizlik yapmış olurlar. Başka türlü bunun izahı olmaz ya. Siz herkese hakaret edeceksiniz bulunduğunuz makamdan dolayı da kendinizi onların üstünde görmeye kalkacaksınız, bu iddialarda bulunacaksınız. Hadi oradan sahtekarlar! Bu dizlerinin titrediğini gösteriyor artık. Çözüm üretemiyorlar" dedi.