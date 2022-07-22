Karamollaoğlu'ndan, Bakan Kirişci'ye: 'Anadolu, Hepimize Yeter'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin tarım arazilerini incelemek için gittiği Venezuela'da, "Siz bu merayla hayvancılıkta dünyada bir numara olmalısınız; biz hayvancılık yapıyoruz, hayvanlarımıza sanki pizzacıdan pizza burgerciden burger ısmarlar gibi dışarıdan yem alıp, öyle yediriyoruz" açıklamasına tepki gösterdi. Karamollaoğlu, "Venezuela veya bir başka ülkeye baktıkları bakış açısı ile ülkemizin bereketli topraklarına bir kez bakabilseler; Anadolu'muzun potansiyelinin hepimize yeteceğini görecek, anlayacaklar. Anadolu, hepimize yeter" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu; Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'nin Venezuela'daki Venezuela Tarım ve Araziler Bakanı Wilmar Castro Soteldo'ya Türkiye'deki hayvancılıkla ilgili sözlerine tepki gösterdi.

Kirişci, "Siz bu merayla hayvancılıkta dünyada bir numara olmalısınız; biz hayvancılık yapıyoruz, hayvanlarımıza sanki pizzacıdan pizza burgerciden burger ısmarlar gibi dışarıdan yem alıp, öyle yediriyoruz" demişti.

Karamollaoğlu, sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

"Tarım Bakanı'nın Venezuela'da yaptığı açıklamalar hayret ve üzüntü vericidir. Bilmelidirler ki; binlerce üniversite mezunu gencimizin pizza ve burger şubelerinde kasiyer ve motokurye olarak çalışmak zorunda kalması da bahsettiği ithalat bağımlılığı da AK Parti'nin eseridir. Tıpkı bugün çiftçimizin emeğinin karşılığını alamaması, ekmeğin 5-6 lira olması, et ve süt ürünlerine birçok vatandaşımızın alım gücünün yetmemesinin, bu iktidarın yanlış politikalarının sonucu olması gibi… Sebep olanlar, sebep oldukları sonuçları adeta itiraf etmektedir.

Saadet Partisi olarak biz, tarım ve hayvancılığı bir 'milli güvenlik meselesi' olarak kabul ediyoruz. Dışa bağımlı politikalara kesinlikle son verecek, çiftçimizi destekleyecek, vatandaşlarımızın ucuz, sağlıklı ve kaliteli gıdaya ulaşımını kolaylaştıracağız. Görmek isteyen görür! Venezuela veya bir başka ülkeye baktıkları bakış açısı ile ülkemizin bereketli topraklarına bir kez bakabilseler; Anadolu'muzun potansiyelinin hepimize yeteceğini görecek, anlayacaklar. Anadolu, hepimize yeter!"

ANKA / Güncel