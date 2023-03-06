Karamollaoğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na başarılar diledi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Millet İttifakı'nı oluşturan altı partinin cumhurbaşkanı adayı olduğunu bildirerek, "Bu görevin hayırlı olmasını diliyor, inşallah seçimlerin ardından da kendisine başarılar temennisinde bulunuyorum.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Millet İttifakı'nı oluşturan altı partinin cumhurbaşkanı adayı olduğunu bildirerek, "Bu görevin hayırlı olmasını diliyor, inşallah seçimlerin ardından da kendisine başarılar temennisinde bulunuyorum." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin ev sahipliğinde düzenlenen "Liderler Buluşması"nın ardından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile birlikte Saadet Partisi Genel Merkezi önünde açıklama yaptı.

Bugün aynı zamanda Berat Kandilinin idrak edildiğini, üç ayların içinde olunduğunu ve ramazana çok kısa bir zaman kaldığını belirten Karamollaoğlu, "Bundan dolayı Cenabıhakk'ın bu gece hürmetine aldığımız kararları başarıyla neticelendirmesini niyaz ediyorum." diye konuştu.

İçinde bulunulan günlerin acılı olduğunu, on binlerce kişinin hayatına veda ettiğini, birçok şehirde binaların yıkıldığını anlatan Karamollaoğlu, vefat edenlere rahmet, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara şifa diledi.

Karamollaoğlu, "Bugün burada bir araya gelmemizin sebebini hepiniz biliyorsunuz. Sizi daha fazla burada tutmak istemiyorum. Hava biraz soğuk, aynı zamanda mübarek bir gecedeyiz. Bu toplantılarımız neticesinde aldığımız kararı, önemli olan siz kardeşlerimize duyurmayı bir görev addediyorum." şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olduğunu duyuran Karamollaoğlu, "Bu görevin hayırlı olmasını diliyor, inşallah seçimlerin ardından da kendisine başarılar temennisinde bulunuyorum." dedi.