Karamollaoğlu: "Kadınlara vereceğimiz önem aslında topluma vereceğimiz önem ile eş değer"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, toplumun yarıdan fazlasını kadınların oluşturduğunu belirterek, "Onun için de kadınlara vereceğimiz önem aslında topluma vereceğimiz önem ile eş değer." dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, toplumun yarıdan fazlasını kadınların oluşturduğunu belirterek, "Onun için de kadınlara vereceğimiz önem aslında topluma vereceğimiz önem ile eş değer." dedi.

Saadet Partisinden yapılan açıklamaya göre Karamollaoğlu, partisinin kadın kollarınca düzenlenen, Hayata Değer Katan Kadınlar programında bir konuşma yaptı.

Türkiye'nin ve dünyanın çok zor bir dönemeçten geçtiğini belirten Karamollaoğlu, dünyada barış ve huzurun tesisinin temel hedef olması gerektiğini kaydetti.

Bu noktada kadınların rolünün erkeklerden daha fazla olacağına inandığını belirten Karamollaoğlu, "Bugün kendi sahamıza, kendimizi hapsetmiş hissetmeyi doğru bulmuyorum. Çünkü dünya küçüldü. Artık bir yerde meydana gelen hadise tüm dünyayı etkiliyor." ifadesini kullandı.

Kadınların birçok konuda erkeklerden daha duyarlı olduğuna dikkati çeken Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Kadınlarımız toplumumuzun yarısını hatta biraz fazlasını meydana getiriyor. Yüzde 50'nin biraz üzerinde deniyor. Onun için de kadınlara vereceğimiz önem aslında topluma vereceğimiz önem ile eş değer. Her sahada çok ciddi adımlar atmaya ihtiyacımız var. Hem sosyal alanda hem siyasette hem bilimde. Ben bugün buraya gelen hanım kardeşlerimizin hepsini tebrik ediyorum."

"Hakları olmayan adalara hakim oldular"

Amerika Birleşik Devletleri'nin, Orta Doğu ve çevresinde birçok askeri üs kurduğunu belirten Karamollaoğlu, "Irak'ta, Suriye'de, Suudi Arabistan'da, Katar'da, Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Mısır'da, Libya'da, Girit'te, Güney Kıbrıs'ta, Yunanistan'da, Bulgaristan'da, Romanya'da her yerde kuruluyor şimdi. Ne için? Bu bölgedeki hakimiyetlerini tescillemek için. Bütün adalara hakim oldular. Hakları olmayan adalara hakim oldular." değerlendirmesinde bulundu.

Büyük Ortadoğu Projesi'nin hayata geçirilmesi için İsrail ve ABD'nin ortak hareket ettiğini savunan Karamollaoğlu, "Orta Doğu'da Türkiye Cumhuriyeti ayakta durdukça böyle bir projeyi gerçekleştirmek imkansız bile denebilir. Ama bizim gücümüz tek başına yeter mi? İşte sorun orada. Biz bu projeden etkilenen bütün ülkeleri uyarmaya, ayağa kaldırmaya, mutlaka bir araya gelmeye ikna etmek mecburiyetindeyiz." ifadelerini kullandı.