Karamollaoğlu: İzmir'de seçimlerde büyük patlama yaşayacağız

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Konak İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada "Bize müthiş bir teveccüh var. Biz bu teveccühü sandığa yansıtmak zorundayız. Alçak gönüllü olacağız, yalan söylemeyeceğiz. Yetim malına el uzatmayacağız. Rüşvet alıp vermeyeceğiz. İzmir'de seçimlerde büyük patlama yaşayacağız" dedi.

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İzmir programının ikinci gününde partisinin Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde yapılan 8'inci Olağan Konak İlçe Kongresi'ne katıldı. Kongreye Genel Başkan Yardımcısı Sabri Tekin, Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Kılıç ile çok sayıda partili de katıldı. Karamollaoğlu kongrede yaptığı konuşmada seçimlere en fazla 1 yıl süre kaldığını hatırlatarak, bu süreyi canla başla çalışarak geçirmeleri gerektiğini söyledi.

?Tek adayla gidilen 8'inci Olağan Konak İlçe Kongresi'nde, mevcut başkan Rıfat Yıldırım güven tazeleyip tekrar Konak İlçe Başkanlığı'na seçildi.