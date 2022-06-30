Karamollaoğlu: İnsanımızın Kasabın Yolunu Unuttuğu Bu Düzen Mutlaka Değişecek

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "İnsanımızın kasabın yolunu unuttuğu, bayram sevinci yaşamak yerine artan ulaşım maliyetleri nedeniyle bayramda memleketine gidememenin hüznüne kapıldığı bu düzen mutlaka değişecek. Lamı cimi yok. Bizim, birilerinin sürekli olarak algı fabrikalarında ürettikleri suni gündemlere takılıp kalacak tek bir saniyemiz bile yoktur. Biz, ülkemizin gerçek gündemine ve insanımızın yüzünü güldürecek hamlelere odaklandık" dedi.

Temel Karamollaoğlu, bugün yaptığı yazılı açıklamada, AKP iktidarını eleştirdi ve AKP iktidarının ilk seçimde sona ereceğini savundu. Karamollaoğlu'nun sosyal medya hesabından yayınladığı açıklama şöyle:

"BU DÜZEN MUTLAKA DEĞİŞECEK"

"Allah'ın izniyle seçimleri iktidar kaybedecek ve biz kazanacağız. 20 yıllık AK Parti iktidarının enkazını da kaldıracak, son 5-6 yıldır Cumhur İttifakı'nın sebep olduğu nezaketsizliğe, hoşgörüsüzlüğe ve kutuplaşmaya da artık hep birlikte son vereceğiz. Şahsi ikballerimiz ve partilerimizin çıkarları için değil, ülkemizin istikbali ve menfaatleri için sorumluluklarımızı kuşanacak, bu kötü gidişata son vereceğiz.

İnsanımızın kasabın yolunu unuttuğu, bayram sevinci yaşamak yerine artan ulaşım maliyetleri nedeniyle bayramda memleketine gidememenin hüznüne kapıldığı bu düzen mutlaka değişecek. Lamı cimi yok. Bizim, birilerinin sürekli olarak algı fabrikalarında ürettikleri suni gündemlere takılıp kalacak, buralarda kaybedecek tek bir saniyemiz bile yoktur. Biz, ülkemizin gerçek gündemine ve insanımızın yüzünü güldürecek hamlelere odaklandık.

"ÜZERİMİZE DÜŞEN NE VARSA BİHAKKIN YERİNE GETİRMEK İÇİN 7/24 ARALIKSIZ HAZIRLANIYORUZ"

Bu istikamette de kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Tüm dikkatimizi ve mesaimizi buralara veriyor, hazırlıklarımızı hızlı bir şekilde tamamlıyoruz. Sorumluluklarımızın farkındayız. Üzerimize düşen ne varsa bihakkın yerine getirmek için 7/24 aralıksız hazırlanıyoruz ve iktidara geldiğimizde de 7/24 aralıksız çalışmaya devam edeceğiz. İnanıyoruz ki bu hazırlıklarımız, ülkemizin ve insanımızın çok kısa bir sürede rahat bir nefes almasına vesile olacaktır."

ANKA / Güncel