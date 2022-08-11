Haber : Karamollaoğlu, Gültekin Uysal ile Bir Araya Geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karamollaoğlu, Gültekin Uysal ile Bir Araya Geldi

 - Güncelleme:
Karamollaoğlu, Gültekin Uysal ile Bir Araya Geldi

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, partisinin genel merkezinde; altı siyasi parti genel başkanının 21 Ağustos’ta, altıncı kez bir araya geleceği zirve öncesinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, partisinin genel merkezinde; altı siyasi parti genel başkanının 21 Ağustos'ta, altıncı kez bir araya geleceği zirve öncesinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Demokrat Parti  Genel Merkezi'nde; Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bugün bir araya geldi.

Karamollaoğlu; altı siyasi parti genel başkanının 21 Ağustos'ta yapılacağı zirve öncesinde bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu partisinin genel merkezinde, dün ise Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı partisinin genel merkezinde ziyaret etmişti.

ANKA / Güncel

Hizb-i İslami Partisi Demokrat Parti Gültekin Uysal Sp Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title