Karamollaoğlu, Gültekin Uysal ile Bir Araya Geldi

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, partisinin genel merkezinde; altı siyasi parti genel başkanının 21 Ağustos’ta, altıncı kez bir araya geleceği zirve öncesinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, partisinin genel merkezinde; altı siyasi parti genel başkanının 21 Ağustos'ta, altıncı kez bir araya geleceği zirve öncesinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Demokrat Parti Genel Merkezi'nde; Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bugün bir araya geldi.

Karamollaoğlu; altı siyasi parti genel başkanının 21 Ağustos'ta yapılacağı zirve öncesinde bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu partisinin genel merkezinde, dün ise Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı partisinin genel merkezinde ziyaret etmişti.