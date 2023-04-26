Karamollaoğlu: Canlı Yayın Esnasında Yaşadığı Rahatsızlık Nedeniyle Sayın Erdoğan'a Geçmiş Olsun Dileklerimi İletiyorum.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Canlı yayın esnasında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle sayın Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kalan süreci hep birlikte sağlık, afiyet ve huzur içerisinde tamamlayabilmeyi temenni ediyorum” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Canlı yayın esnasında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle sayın Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kalan süreci hep birlikte sağlık, afiyet ve huzur içerisinde tamamlayabilmeyi temenni ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam Ülke TV- Kanal 7 ortak yayınına katıldı. Erdoğan, yayın sırasında rahatsızlandı ve canlı yayına bir süre ara verildi. Aranın ardından Erdoğan, 14 Mayıs seçim kampanyası çalışmaları esnasında midesini üşüttüğünü belirtti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Karamollaoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Canlı yayın esnasında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle sayın Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kalan süreci hep birlikte sağlık, afiyet ve huzur içerisinde tamamlayabilmeyi temenni ediyorum."