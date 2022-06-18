Karamollaoğlu: Asgari müşterekte birleşmek mecburiyetindeyiz

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 6'lı masanın amacının seçime girerken belli konularda ittifak etmiş olmak ve süratle bu sistemi değiştirmek olduğunu belirtip, "Sistem değiştikten sonra her parti kendi politikalarına eksiksiz uygulama yoluna da gidecektir. Ancak seçim öncesinde de olsa bir koalisyon oluşturuyorsa, asgari müşterekte birleşmek mecburiyetindeyiz" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bir dizi programı kapsamında dün gece İzmir'e geldi. Geceyi İzmir'de geçiren Karamollaoğlu, bugünkü programına Bayraklı Sahil Havuz Düğün Salonu'nda metropol ilçe mahalle muhtarlarıyla buluşarak başladı. Sivas'ta belediye başkanlığı yaptığı dönemde muhtarlarla iyi ilişkiler kurduğunu belirten Karamollaoğlu, muhtarların demokrasi ve kent yaşamı için önemini bildiğini söyledi.