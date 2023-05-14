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Karamollaoğlu, Ankara'da oyunu kullandı

Karamollaoğlu, Ankara'da oyunu kullandı

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Karamollaoğlu, Ankara'da oyunu kullandıSAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, oyunu Ankara'da kullandı.

Karamollaoğlu, Ankara'da oyunu kullandı

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, oyunu Ankara'da kullandı.

Temel Karamollaoğlu ile eşi Ayşe Yasemin Karamollaoğlu, Çankaya Lisesi'nde 1048 numaralı sandıkta oy kullandı. Karamollaoğlu, 3 ayı oldukça yoğun bir çalışma içinde geçirdiklerini belirterek, "Milletimiz, son tercihini bugün belirleyecek, öyle ümit ediyoruz. Gece yarısına doğru bütün sandıklar açılmış olacak. Sayılar hemen hemen tamamlanmış olacak. Ufak tefek ihtilaflı konular olursa onlar da yarın sabaha kadar çözülecek. Aynı kanaatte veya farklı kanaatlerde olabiliriz. Mühim olan memleketimizin, milletimizin huzur içinde bundan sonraki hayatı devam ettirebilmesi. Cenabıhak'tan, bütün çalışmalarımız neticesinde elde edilecek sonucun, hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Görüntü dökümü:

- Oy kullanma

- Karamollaoğlu'nun açıklaması

- Genel ve detay

Haber-Kamera:  Tuğba SIR- Alper ŞAŞMAZ/ANKARA,


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tuğba Sır - Güncel

Temel Karamollaoğlu Çankaya Ankara Güncel Haberler

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