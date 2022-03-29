Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinden etkinlik

KARAMAN (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) Kütüphaneler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

KMÜ Merkez Kütüphanede düzenlenen etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Namık Ak, Karaman Gevher Hatun Anaokulu'nun öğretmenleri ve öğrencileri katıldı.

Öğrencilerle bir araya gelen Ak, çocuklarla bir süre sohbet etti.

Geleceğin en önemli teminatı çocuklarla Kütüphane Haftası vesilesiyle bir araya geldiklerini anlatan Ak, "Bilim ve teknolojinin gün geçtikçe daha da önem kazandığı günümüzde okumak ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bulunarak sürekli yeni bilgiler öğrenmek olmazsa olmazımızdır. Hedefimiz yarınlarımızı şekillendirecek olan çocuklarımıza ve gençlerimize kitap sevgisini ve kütüphanecilik bilincini aşılamaktır." diye konuştu.

Öğrencilerin KMÜ Merkezi Kütüphanesini gezdiği etkinlik, hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

"Sıfır Atık" konulu konferans

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Hayvan Hakları ve Doğayı Koruma Öğrenci Topluluğu tarafından "Sıfır Atık" konferansı düzenlendi.

KMÜ Toplantı Salonu'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan konferans, Topluluk Başkanı Hatice Baydemir'in topluluk faaliyetlerini anlattığı konuşmasıyla devam etti.

Açılış konuşmasının ardından Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Sevilmiş "sıfır atık" ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sevilmiş, konuşmasında şunları kaydetti:

"Sıfır atık; israfı önlemek, doğal kaynakları verimli kullanmak, atık miktarını azaltmak, atıkları kaynağından ayrıştırmak ve atıkları geri kazanarak ekonomiye katma değer sağlamak demektir. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye için de atıklar artık çok büyük problemler oluşturmaktadır. Eğer ülkeler önlem almazlarsa çok büyük sorunlar bizleri beklemektedir. Atık problemlerinde en büyük çözüm geri dönüşümdür. Bunun gerçekleştirilmesi için kurumlara ve bireylere büyük sorumluluk düşmektedir. Gereksiz kullanımı azaltarak, israfı önleyerek ve en önemlisi toplumdaki bireyleri bilinçlendirerek bunun önüne geçebiliriz. Kıt kaynaklarımızdan en iyi şekilde faydalanabilmek için sıfır atık unsurunu hayata geçirmeliyiz."

Onurluk takdimiyle sona eren konferansın ardından katılımcılara sokak hayvanları için mama ve çöp poşeti dağıtımı yapıldı.

Öğrenciler yerleşkede yaptıkları çevre temizliğinin ardından alandan ayrıldı.