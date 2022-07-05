Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi tarafından düzenlenen ilk çevrimiçi eğitim programı tamamlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi tarafından düzenlenen ilk çevrimiçi eğitim programı tamamlandı

AA - Mehmet Çetin - Güncel
 - Güncelleme:
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi tarafından düzenlenen ilk çevrimiçi eğitim programı tamamlandı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KMÜ SEM) tarafından düzenlenen ilk çevrimiçi eğitim programı sona erdi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KMÜ SEM) tarafından düzenlenen ilk çevrimiçi eğitim programı sona erdi.

STEM(Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) eğitimini tamamlayan kursiyer ve eğitmenler, SEM Müdürü ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Sefa Usta eşliğinde Rektör Prof. Dr. Namık Ak'ı makamında ziyaret etti.

Ak'a bilgi veren Usta, "Bu eğitim kursu ilk defa tamamını çevrimiçi gerçekleştirdiğimiz bir kurs oldu. Bugün burada verilen sertifikalar daha önce verilen sertifikalardan farklı. KMÜ SEM üzerinden verilen sertifikalar artık e-Devlet üzerinden doğrulama kodu veya karekod uygulamasıyla sorgulanabilmektedir." dedi.

Kursiyerlere temsili sertifikalarını takdim eden Ak ise "Sürekli Eğitim Merkezimiz tarafından ilk kez verilen ve e-Devlet üzerinden sorgulanabilen sertifikalarla basılı evraklarda karşılaşılabilecek riskleri tamamen ortadan kaldırdık. Üniversitemiz teknolojik gelişmelere ayak uydurabilen, yenilikçi bir üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlerimizi tebrik ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Mehmet Çetin - Güncel

Rektör Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title