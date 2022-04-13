Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi öğrencileri iftarda buluştu - Haberler

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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi öğrencileri iftarda buluştu

AA - Mehmet Çetin - Güncel
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi öğrencileri iftarda buluştu

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, İslami İlimler Fakültesi tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, İslami İlimler Fakültesi tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

KMÜ Spor Salonunda gerçekleştirilen iftar programına Ak, İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akgül, Spor Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Sefa Lök, Genel Sekreter V. İbrahim Karagöz, fakülte personeli ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, ezanın okunmasıyla iftar yapıldı.

Ak, "Öğrencilerimizin birlik ve beraberlik içinde aynı sofra etrafında buluşmasını sağlayan iftar programlarının düzenlenmesinde, emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

AA / Mehmet Çetin - Güncel

Spor Bilimleri Fakültesi, Münir Karaloğlu, Mehmet Akgül, Güncel, Haberler

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