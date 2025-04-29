Karaman Yeşilay Gönüllüleri Dart Turnuvasında Bir Araya Geldi
Karaman Yeşilay Şubesi, sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla düzenlediği dart etkinliğinde gönüllüler bir araya geldi. Turnuvada 30 gönüllü yer aldı ve dereceye girenlere madalyaları verildi.
Karaman Yeşilay Şubesi gönüllüleri dart etkinliğinde buluştu.
Karaman Yeşilay Şubesi üyeleri, sağlıklı yaşama destek sunmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.
Bu kapsamda, Karaman Stadyumu'nda 30 Yeşilay gönüllüsünün katılımıyla dart turnuvası düzenlendi.
Turnuvanın ardından dereceye girenlere madalyaları verildi.
Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel