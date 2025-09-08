Haberler

Karaman ve Konya için Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karaman ve Konya il merkezleri ile güney ilçelerinde önümüzdeki 4 saat boyunca yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklenildiğini açıkladı. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki 4 saatlik periyotta Karaman ve Konya il merkezleriyle güney ilçelerinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

