Karaman ve Konya için Kuvvetli Yağış Uyarısı

Karaman ve Konya için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki 4 saatlik periyotta Karaman ve Konya il merkezleriyle güney ilçelerinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.