Karaman ve Afyonkarahisar'da Berat Kandili dualarla idrak edildi
Karaman ve Afyonkarahisar'da Berat Kandili dolayısıyla camilerde düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Karaman Belediyesi ekipleri tarafından vatandaşlara kandil simidi ikram edildi. İnsanlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Karaman'da vatandaşlar Berat Kandili'ni dualarla idrak etti.
Aktekke Camisi'ndeki programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
Programın ardından Karaman Belediyesi ekiplerince vatandaşlara kandil simidi ikram edildi.
Afyonkarahisar'da Berat Kandili idrak edildi
Afyonkarahisar'da Berat Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.
Afyonkarahisar'da müminler, İl Müftülüğünce kentteki camilerde düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim ve Mevlit-i Şerif dinledi.
Camilerde saf tutan cemaat, namaz kılıp dua etti.
Namazın ardından camilerin önünde insanlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.