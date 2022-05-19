Karaman Valisi Tuncay Akkoyun şehit ailesini ziyaret etti - Haberler

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Karaman Valisi Tuncay Akkoyun şehit ailesini ziyaret etti

AA - Murat Özünal - Güncel
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Karaman Valisi Tuncay Akkoyun şehit ailesini ziyaret etti

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Oğuzhan Küçük'ün ailesini ziyaret etti.

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Oğuzhan Küçük'ün ailesini ziyaret etti.

Vali Akkoyun, ziyarette şehitliğin herkese nasip olmayan mukaddes bir unvan olduğunu belirtti.

Ülkesi ve milletinin huzur ve güvenliği için bu kutlu yolda can veren şehitlerin milletin gönlünde ayrı bir yeri olduğunu vurgulayan Akkoyun, şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren şehidin babası Alaattin Küçük, ayağının tozuyla göreve başladığı ilk gün kendilerini ziyaret eden Vali Akkoyun ve eşi Canan Akkoyun'a teşekkür etti.

AA / Murat Özünal - Güncel

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