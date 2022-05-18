Karaman Valisi Tuncay Akkoyun görevine başladı - Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Karaman Valiliğine atanan Tuncay Akkoyun, görevine başladı.

Akkoyun'u, Valilik binası önünde Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri karşıladı.

Kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür eden Akkoyun, hızlı ve kaliteli kamu hizmetlerinin vatandaşlara sunulması için gayret edeceklerini belirtti.

Bu gayreti gerçekleştirirken kamu ve sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, vatandaşların iş birliği ve koordinesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Akkoyun, "İnşallah devletin güler yüzü olacağız, şefkatli yüzü olacağız, bu noktada gayret edeceğiz. Rabb'im mahcup eylemesin, gücümüzü artırsın. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun." ifadelerini kullandı.