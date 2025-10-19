Karaman Valisi'nden 19 Ekim Muhtarlar Günü Mesajı

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çiçekli, mesajında, muhtarların demokrasinin ilk halkasını ve vatandaşların devlete açılan ilk kapısı olduğunu belirtti.

Muhtarlık görevinin devlet ile millet arasında güçlü bir köprü vazifesi gördüğünü vurgulayan Çiçekli, şunları kaydetti:

"Mahalle ve köylerde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını tespit eden, kamu hizmetlerinin en etkin şekilde sunulmasına öncülük eden muhtarlarımız, yerel yönetimin sahadaki en önemli temsilcileridir. Karamanlı hemşehrilerimizin birlik, huzur ve refahı için fedakarca görev yapan tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Ebediyete irtihal eden muhtarlarımıza Allah'tan rahmet, görevde olanlara sağlık, huzur ve başarılar diliyorum."