Karaman Valisi Işık'tan 745. Türk Dil Bayramı açıklaması Açıklaması - Haberler

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Karaman Valisi Işık'tan 745. Türk Dil Bayramı açıklaması Açıklaması

AA - Murat Özünal - Güncel
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Karaman Valisi Işık'tan 745. Türk Dil Bayramı açıklaması Açıklaması

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, 745. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma etkinlikleri dolayısıyla mesaj yayımladı.

KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, 745. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma etkinlikleri dolayısıyla mesaj yayımladı.

Işık, mesajında, dilin, birlik ve beraberliğin temeli, kültürün ana unsuru olduğunu belirtti.

Türkçenin, milletin ortak hafızasını, hatıralarını, duygu ve düşüncelerini, gelenek ve göreneklerini yansıtan bir ayna olduğunu vurgulayan Işık, şunları kaydetti:

"Dilin gücü düşünceyi yaratmasından ileri gelir. Dil gelişmezse düşünce de gelişme olanağı bulamaz. İnsanın insan olması, kendi kimliğini bulması, kendinin bilincine varması da dile bağlıdır, dilimiz aynı zamanda kimliğimizdir. Bir toplumun düşünce alanında gelişmesi, öncelikle dilinin yetkinliğine, zenginliğine bağlıdır. Tarih, kültür, gelenek ve görenekleri koruyabilmek ancak dil sayesinde mümkün. Bir başka deyişle milli onurumuz olan kimliğimiz, kültürümüz ve dilimiz, Türkçe üzerine, herhangi bir konu gündeme geldiğinde ilk akla gelen kişi, Karamanoğlu Mehmet Bey'dir. Sonsuza kadar millet olarak kalacaksak, kültürümüze sahip çıkmak zorundayız."

AA / Murat Özünal - Güncel

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