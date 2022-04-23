Karaman Valisi Işık, koltuğunu ilkokul öğrencisine devretti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karaman Valisi Işık, koltuğunu ilkokul öğrencisine devretti

AA - Mehmet Çetin - Güncel
 - Güncelleme:
Karaman Valisi Işık, koltuğunu ilkokul öğrencisine devretti

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu ilkokul öğrencisi Furkan Salih Mollaoğlu'na bıraktı.

KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu ilkokul öğrencisi Furkan Salih Mollaoğlu'na bıraktı.

Vali Işık, kendisini ziyarete gelen öğrencileri makamında misafir etti.

Ziyarette Işık, koltuğunu ilkokul öğrencisi Furkan Salih Mollaoğlu'na devretti.

Mollaoğlu, Karaman için hayata geçirmek istediği projelerini anlattı.

Diğer öğrenci Yahya Ayan ile de bir süre sohbet eden Işık, öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, çeşitli hediyeler verdi.

AA / Mehmet Çetin - Güncel

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Karaman, Çocuk, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title