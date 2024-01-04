Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Yılın Kareleri 2023 oylamasında tercihini yaptı

Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri 2023" oylamasında tercihini yaptı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Sarıibrahim, haber kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Dolunay ve Akıncı", çevre ve yaşamda Esra Hacioğlu Karakaya'nın "Göz bebeğimsin", sporda Emin Sansar'ın "Yumruk" fotoğrafını seçti.

Sarıibrahim, bu yıla özel eklenen " Deprem : Umut" kategorisinde Esra Hacioğlu Karakaya'nın "Madenciler", Gazze : Kanıt kategorisindeyse Ali Jadalla'nın "Bakış" fotoğrafından yana tercihini kullandı.

Deprem kategorisinde seçim yaptığı sırada duygulu anlar yaşayan Sarıibrahim, Türk milletinin çok büyük dayanışma örneği gösterdiğini belirterek, deprem bölgesinde insanlarla birlikte olmanın çok büyük bir şeref olduğunu söyledi.

AA Konya Bölge Müdürü Rifat Yerlikaya'dan fotoğraflar hakkında bilgi alan Sarıibrahim, şunları kaydetti:

"2023 yılı bizim için hüzün yılıydı. Deprem bölgesinde çalışmak bizler için çok büyük bir kamu görevi, çok büyük bir onur, şeref ve gururdu. Deprem fotoğrafları bizim için çok öncelikli oldu. Öbür tarafta Gazze'de yaşanılan dram bir başka konu başlığıydı. Hem Anadolu coğrafyasında hem İslam coğrafyasında ümmetin, milletimizin daha sağlıklı, huzurlu, mutlu ve barış içinde olduğu günlere ulaşmayı diliyorum. Anadolu Ajansının bütün muhabirlerine, sahada çalışırken beraber olduğumuz bütün arkadaşlara sonsuz teşekkür ediyorum. 2024 yılının güzel fotoğraflarla, güzel hatıralarla geçirdiğimiz bir yıl olmasını diyorum."