Karaman Valisi Çiçekli'den jandarmanın kuruluş yıl dönümü mesajı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Jandarma Teşkilatının 186. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Jandarma Teşkilatının 186. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çiçekli, mesajında, jandarma teşkilatının milletin huzuru ve devletin bekası için 186 yıldır büyük bir fedakarlık, üstün cesaret ve sarsılmaz vatan sevgisiyle görev yaptığını belirtti.

Jandarma teşkilatının, ülkenin dört bir yanında, en zorlu şartlarda görevini büyük bir özveriyle sürdürdüğünü, birçok alanda başarılı çalışmalar sergilediğini anlatan Çiçekli, şunları kaydetti:

"Milletine hizmeti şiar edinen jandarma teşkilatı, yalnızca bir güvenlik gücü değil, vatandaşlarımızla kurduğu gönül bağıyla devlet-millet bütünleşmesinin en güzel örneklerinden biri haline gelmiştir. Devletin güvenlik gücünün vazgeçilmez bir parçası olan jandarma teşkilatı, köklü geçmişinden aldığı güç ve birikimle, bugün de vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin teminatı olarak görevini layıkıyla sürdürmektedir."

Çiçekli, teşkilat mensuplarına sağlıklı ve başarılı bir hayat dileyerek, şehitleri rahmetle, gazileri saygı ve şükranla andığını bildirdi.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel
İsrail'den İran'a yeni saldırı! Tebriz Havalimanı vuruldu

İsrail'den İran'a yeni saldırı! Bölgenin en büyük Türk şehri vuruldu
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Daha acımasız saldırılar geliyor

Trump'tan bir tehdit daha: Acımasız saldırılar geliyor
İsrail İran'a saldırdı, Tahran'dan misilleme geldi

Orta Doğu yangın yeri! İsrail'in 300 saldırısına İran'dan misilleme
Fenerbahçe'den Tractor'e dostluk maçı teklifi

Fenerbahçe bu sahada maç yapacak
Nilsu Berfin Aktaş'tan tatilde oryantal şov

Verdiği kilolarla dikkat çeken güzel oyuncudan oryantal şov
Karısını takip eden şahsı dakikalarca dövdü! Dehşet anları kamerada

Karısını takip eden şahsı dakikalarca dövdü! Dehşet anları kamerada
Cinsel içerikli paylaşım yapan gençleri sopayla acımasızca dövdü

Cinsel içerikli paylaşım yapan gençlere sopayla işkence
En düşük emekli maaşını 35 bin liraya çıkaracak dava!

En düşük emekli maaşını 35 bin liraya çıkaracak dava!
İlk kez Dünya Kupası'na katılacaklar! Cumhurbaşkanı'ndan tüm futbolculara araba hediyesi

İlk kez Dünya Kupası'na katılınca tüm futbolculara araba hediye edildi
Netanyahu'dan İran saldırısı ile ilgili ilk açıklama

Netanyahu'dan saldırıya ilişkin ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.