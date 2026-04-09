Karaman Valisi Çiçek, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çiçek, mesajında, Türk Polis Teşkilatının milletin huzur ve güvenliğini temin etmek amacıyla gece gündüz demeden, büyük bir fedakarlık ve sorumluluk bilinciyle görev yaptığını belirtti.

Emniyet Teşkilatının, köklü bir geçmiş, güçlü teşkilat yapısı ve yüksek vazife anlayışına sahip olduğunu aktaran Çiçek, şunları kaydetti:

"Emniyet Teşkilatımız, hukukun üstünlüğünü esas alarak kamu düzeninin korunmasında, suçlularla mücadelede ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasında hayati bir görev üstlenmektedir. Gücünü kanunlardan ve aziz milletimizin desteğinden alan emniyet mensuplarımız, yalnızca güvenliği sağlamakla kalmayıp, gerektiğinde canını ortaya koyarak devletimizin bekasına sahip çıkan güçlü bir iradenin temsilcisidir. Aziz vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehit polislerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Görev başındaki ve emekli tüm polislerimize, aileleriyle birlikte sağlık, huzur, mutluluk ve başarı dolu bir yaşam diliyorum."

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil

Ateşkesle ilgili dünyayı titreten sözler: Ellerimiz tetikte
Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler kahkaha attı

Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler güldü
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı

Mesai yok, maaş var! Belediye başkanı gözaltına alındı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan 'ara seçim' çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir

Erdoğan "Gündemimizde yok" dedi, Kurtulmuş açık kapı bıraktı

Kağıda not düştü! İşte ailesini katleden uzman çavuşun kızının ilk sözleri

Kağıda not düştü! İşte ailesini katleden uzman çavuşun kızının ilk sözleri
Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler kahkaha attı

Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler güldü
Bekçi olmanın şartları değişti

Bekçi olmanın şartları değişti
Mia Khalifa ağlayarak konuştu: Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor

Ağlayarak konuştu: Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor