Karaman Valisi Çiçek, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çiçek, mesajında, Türk Polis Teşkilatının milletin huzur ve güvenliğini temin etmek amacıyla gece gündüz demeden, büyük bir fedakarlık ve sorumluluk bilinciyle görev yaptığını belirtti.

Emniyet Teşkilatının, köklü bir geçmiş, güçlü teşkilat yapısı ve yüksek vazife anlayışına sahip olduğunu aktaran Çiçek, şunları kaydetti:

"Emniyet Teşkilatımız, hukukun üstünlüğünü esas alarak kamu düzeninin korunmasında, suçlularla mücadelede ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasında hayati bir görev üstlenmektedir. Gücünü kanunlardan ve aziz milletimizin desteğinden alan emniyet mensuplarımız, yalnızca güvenliği sağlamakla kalmayıp, gerektiğinde canını ortaya koyarak devletimizin bekasına sahip çıkan güçlü bir iradenin temsilcisidir. Aziz vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehit polislerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Görev başındaki ve emekli tüm polislerimize, aileleriyle birlikte sağlık, huzur, mutluluk ve başarı dolu bir yaşam diliyorum."