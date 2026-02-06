Haberler

Karaman Valisi Çiçek'ten 6 Şubat depremlerinin 3. yılı mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çiçek, mesajında, 11 ili etkileyen depremlerin üçüncü yıl dönümünde hayatını kaybedenleri rahmetle andıklarını belirtti.

Felaketin ilk anından itibaren devletin, tüm kurumları ve imkanlarıyla sahada yer aldığını vurgulayan Çiçek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen çalışmalarla yaraların sarıldığı, şehirlerimizin yeniden ayağa kaldırıldığı kapsamlı iyileştirme süreci hayata geçirilmiştir. Aziz milletimiz, 'Asrın felaketi' olarak hafızalara kazınan bu büyük acı karşısında, tarihe 'Asrın dayanışması' olarak geçen örnek bir birlik ve beraberlik sergilemiştir. Bu güçlü birliktelik, millet olma bilincimizin, kardeşlik hukukumuzun ve dayanışma ruhumuzun en somut tezahürü olmuştur."

Kaynak: AA / Murat Özünal - Güncel
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 15 kişi öldü, 80 yaralı

İslam ülkesinde cuma namazı kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı

"Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı"
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek

Emeklilerin isyanı sonuç verdi! Krize el atıldı, sil baştan değişiyor
Beşiktaş maçında acı kayıp! Genç Harda'yı ölüme götüren anlar kamerada

Beşiktaş maçında acı kayıp! Genç Harda'yı ölüme götüren anlar kamerada
Putin'e büyük şok! Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu

Putin'e büyük şok! Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu
CHP'li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı

"Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı"
3 aday var! Fenerbahçe'de transfer için son gün çılgınlığı

3 aday var! Fenerbahçe'de transfer için son gün çılgınlığı
Suudi Arabistan'a giden En-Nesyri'den Fener taraftarını delirten sözler

Arabistan'a giden En-Nesyri'den Fener taraftarını delirten sözler