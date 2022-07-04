Karaman Valisi Akkoyun, TDV'ye kurban bağışında bulundu Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) kurban bağışı yaptı. Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) kurban bağışı yaptı. İl Müftüsü Faruk Gürbüz, Vali Akkoyun'u makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akkoyun, Gürbüz'e teşekkür ederek TDV'ye kurban bağışında bulundu. Kurban vekaletini Türkiye Diyanet Vakfı adına kabul eden Gürbüz, Akkoyun'a teşekkür ederek bağış sertifikasını takdim etti. AA / Murat Özünal - Güncel Faruk Gürbüz Karaman Kurban Güncel Haberler

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