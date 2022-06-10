Karaman Valisi Akkoyun, muhtarlarla bir araya geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karaman Valisi Akkoyun, muhtarlarla bir araya geldi

AA - Mehmet Çetin - Güncel
 - Güncelleme:
Karaman Valisi Akkoyun, muhtarlarla bir araya geldi

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, muhtarlarla bir araya geldi.

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, muhtarlarla bir araya geldi.

Valilik toplantı salonunda yapılan etkinlikte konuşan Akkoyun, muhtarların çok kıymetli olduğunu, bulundukları köylerde çok kritik ve önemli görevler üstlendiğini söyledi.

Valilik olarak muhtarların her zaman talep ve sorunlarıyla yakından ilgileneceklerini ifade eden Akkoyun, "Köylerimizin sorun ve sıkıntılarını bizimle anında paylaşın. Tarımsal faaliyetler, eğitim ve sağlık hizmetleri gibi her türlü kamu hizmeti alanında yaşanan eksikleri bize bildirin. Vatandaşla bizim aramızda köprü vazifesi yapın." dedi.

Akkoyun sonra muhtarlara tek tek söz vererek sorun ve talepleri dinledi.

AA / Mehmet Çetin - Güncel

Karaman Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title