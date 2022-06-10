Karaman Valisi Akkoyun, muhtarlarla bir araya geldi - Haberler

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, muhtarlarla bir araya geldi.

Valilik toplantı salonunda yapılan etkinlikte konuşan Akkoyun, muhtarların çok kıymetli olduğunu, bulundukları köylerde çok kritik ve önemli görevler üstlendiğini söyledi.

Valilik olarak muhtarların her zaman talep ve sorunlarıyla yakından ilgileneceklerini ifade eden Akkoyun, "Köylerimizin sorun ve sıkıntılarını bizimle anında paylaşın. Tarımsal faaliyetler, eğitim ve sağlık hizmetleri gibi her türlü kamu hizmeti alanında yaşanan eksikleri bize bildirin. Vatandaşla bizim aramızda köprü vazifesi yapın." dedi.

Akkoyun sonra muhtarlara tek tek söz vererek sorun ve talepleri dinledi.