Karaman Valisi Akkoyun ilçeleri ziyaret etti - Haberler

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Karaman Valisi Akkoyun ilçeleri ziyaret etti

AA - Murat Özünal - Güncel
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Karaman Valisi Akkoyun ilçeleri ziyaret etti

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Kazımkarabekir ve Ayrancı ilçelerine ziyarette bulundu.

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Kazımkarabekir ve Ayrancı ilçelerine ziyarette bulundu.

Ziyaretlerine Kazımkarabekir Kaymakamlığı ile başlayan Akkoyun, şeref defterini imzaladıktan sonra İlçe Kaymakamı Muhammed Enes Çıkrık'tan ilçeyle ilgili bilgi aldı.

Esnaf ziyaretinin ardından Akkoyun, 15 Temmuz Şehidi Muhammed Yalçın ve Şehit Polis Memuru Abdullah Terzi'nin kabirlerini ziyaret etti.

Akkoyun daha sonra Ayrancı Kaymakamı Fatih Eroğlu ile bir araya gelerek, ilçeyle ilgili bilgi aldı.

Daha sonra Akkoyun ilçedeki esnafı ziyaret etti.

AA / Murat Özünal - Güncel

Kazımkarabekir, Hisarcık, Ayrancı, Karaman, Güncel, Haberler

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