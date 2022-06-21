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Karaman Valisi Akkoyun'dan ziyaretler

AA - Murat Özünal - Güncel
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Karaman Valisi Akkoyun'dan ziyaretler

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Şehit Ailelerine Yardım ve Dayanışma Derneği, Türkiye Muharip Gaziler Derneği ve Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Şehit Ailelerine Yardım ve Dayanışma Derneği, Türkiye Muharip Gaziler Derneği ve Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.

İlk olarak Şehit Ailelerine Yardım ve Dayanışma Derneğini ziyaret eden Akkoyun, Dernek Başkanı Mustafa Bayad ve beraberindeki dernek üyeleriyle sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Bayad'dan derneğin çalışmaları hakkında bilgi alan Akkoyun, şehit ailelerinin sorunlarının çözümünde valilik makamı ve kurumlar olarak her zaman destek olunacağını vurguladı.

Akkoyun ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneğine geçti.

Derneğin çalışmalarıyla ilgili Başkan Behiç Baş'tan bilgi alan Akkoyun, şehit ailelerinin ve gazilerin her zaman yanlarında olduğunu belirterek, "Cennet vatanımızı, şanlı bayrağımızı ve kutsal değerlerimizi korumak ve savunmak için ülkemizin her karışında ve ülkemizin dışında, en zor koşullar altında canlarını ortaya koymaktan bir an geri durmayan gazilerimiz, milletimizin iftihar sebebidir." ifadesini kullandı.

Ardından Muhtarlar Derneğini ziyaret eden Akkoyun, Başkan Ali Öngay ve dernek üyeleriyle sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AA / Murat Özünal - Güncel

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