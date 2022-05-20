Karaman Valisi Akkoyun'a ziyaretler - Haberler

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Karaman Valisi Akkoyun'a ziyaretler

AA - Mehmet Çetin - Güncel
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Karaman Valisi Akkoyun'a ziyaretler

Karaman Milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser, Karaman Valiliğine atanan Vali Tuncay Akkoyun'u ziyaret etti.

Karaman Milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser, Karaman Valiliğine atanan Vali Tuncay Akkoyun'u ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, milletvekilleri Şeker ve Eser, Akkoyun'u tebrik ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Akkoyun da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek milletvekilleri Şeker ve Eser ile sohbet etti.

AA / Mehmet Çetin - Güncel

Selman Oğuzhan Eser, Recep Şeker, Karaman, Güncel, Haberler

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