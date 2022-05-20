Karaman Valisi Akkoyun'a ziyaretler - Haberler

Karaman Milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser, Karaman Valiliğine atanan Vali Tuncay Akkoyun'u ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, milletvekilleri Şeker ve Eser, Akkoyun'u tebrik ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Akkoyun da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek milletvekilleri Şeker ve Eser ile sohbet etti.