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Karaman Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Geri Dönüşüm Tesisi Yangını Söndürüldü

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Karaman Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Tesisin bahçesinde ayrıştırılmayı bekleyen atıkların toplandığı alanda sebebi henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Karaman Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

Tesisinin bahçesinde ayrıştırılmayı bekleyen atıkların toplandığı alanda sebebi henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Karaman AFAD Olay Çevre Ekonomi Güncel Haberler

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