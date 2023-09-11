Karaman Milli Eğitim Müdürü Çalışkan'ın yeni eğitim yılı mesajı

Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, 2023-2024 eğitim yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çalışkan, mesajında, cumhuriyetin 100'üncü yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konan Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde yeni eğitim öğretim yılına yeni hedeflerle, yeni umutlarla başladıklarını belirtti.

Her alanda öncü bir nesil yetiştirmek gibi büyük hedeflere sahip olduklarını ifade eden Çalışkan, şunları kaydetti:

"Bu hedefler doğrultusunda her zaman olduğu gibi bu yıl da özveriyle çalışmaya devam edeceğiz. Sevgili öğrenciler, 2023-2024 eğitim öğretim yılında belki yeni okullarınız, yeni sınıflarınız, yeni arkadaşlarınız belki de yeni öğretmenleriniz olacak. Milletimizin istikbali, sizlerin büyük hayaller üzerine düşünceler üreterek, ileri görüşlü fikirler ortaya koymanızla daha parlak olacak. Hayallerinizi gerçekleştirmenizde idarecilerimiz ve öğretmenlerimiz en büyük rehberleriniz olacaktır. Ülkemizi nice yüz yıllara taşıyacak nesiller sizlersiniz."