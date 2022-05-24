KARAMAN MERKEZLİ 4 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 14 GÖZALTI - Haberler

KARAMAN'da, piyasaya metamfetamin maddesi sürdüğü iddia edilen uyuşturucu şebekesine yönelik yürütülen soruşturmada 18 şüpheli hakkında Karaman merkezli 4 ilde gözaltı kararı verildi. Narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı, 4'ü aranıyor.

Karaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi timleri bir şebekenin piyasaya metamfetamin sürdüğü yönünde bilgi aldı. Şebeke üyelerine yönelik çalışma başlatan ekipler, yaklaşık 6 ay boyunca 18 şüpheliyi adım adım izledi. Delillerini toplayan polis bugün sabaha karşı Karaman başta olmak üzere Gaziantep, Antalya ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli, adreslerdeki aramaların ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Diğer 4 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel