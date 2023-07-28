Karaman'ın Sarveliler ilçesinde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
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Karaman'ın Sarveliler ilçesine bağlı Göktepe beldesinde bulunan 2 katlı müstakil evde çıkan yangın sonucunda ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Karaman'ın Sarveliler ilçesinde 2 katlı müstakil ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Yangın, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Göktepe beldesi Göksu Mahallesi'nde bulunan 2 katlı müstakil evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Veli K.'ye ait evde yangın çıktı. İhbar üzerine adrese Göktepe Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edilirken, alevler biranda büyüyerek binayı sardı. İtfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkış sebebi henüz bilinmeyen yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN