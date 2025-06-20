Karaman'ın İl Oluşunun 36. Yıl Dönümü Kutlandı

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Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Karaman'ın il olmasının 36. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, şehrin tarihi ve kültürel önemini vurguladı.

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Karaman'ın il olmasının 36. yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Çiçekli, mesajında, tarih boyunca nice medeniyete ev sahipliği yapan, köklü geçmişiyle kültürün taşıyıcısı olan Karaman'ın il oluşunun 36. yıl dönümünü gönülden kutladığını belirtti.

Kadim şehrin tarih boyunca yalnızca taşın toprağın değil, dilin, gönlün ve hikmetin de yurdu olduğunu anlatan Çiçekli, şunları kaydetti:

"Karamanoğlu Mehmet Bey'in Türkçe fermanıyla kelimelere ruh verilmiş; Yunus Emre'nin hikmetli dizeleriyle gönüller birleştirilmiştir. İşte bu topraklarda doğan, yoğrulan ve nesiller boyu aktarılan ses vatanımız Türkçemiz, Yunus'un diliyle can bulmuş, Mevlana'nın izleriyle derinleşmiş, Mümine Hatun'un zarafetiyle şekillenmiştir. Karaman, yalnızca bir şehir değil, köklü bir medeniyetin hafızasıdır. Anadolu'da üç asırdan fazla hüküm süren Karamanoğulları Beyliği'ne başkentlik yapmış, yetiştirdiği ilim, irfan ve yönetim ehli şahsiyetlerle, dönemin önemli kültür ve idare merkezlerinden biri haline gelmiştir."

Kaynak: AA / Murat Özünal - Güncel
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