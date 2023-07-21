Karaman'ın Ermenek ilçesinde elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

Karaman'ın Ermenek ilçesinde bir marangoz atölyesinde elektrik panosunu tamir etmeye çalışan 18 yaşındaki genç, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde elektrik akımına kapılan 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Yeşilköy'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, marangoz atölyesinde bozulan elektrik panosunu tamir etmeye çalıştığı öğrenilen 18 yaşındaki Hamza Sağlam, bir anda elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Hamza Sağlam, ambulansla kaldırıldığı Ermenek Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN