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Karaman İl Emniyet Müdürü Görevi Devraldı

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Emniyet Müdürleri Kararnamesiyle Karaman İl Emniyet Müdürü olarak atanan Ahmet Selçuk Okumuş, görevi Ayhan Taş'tan devraldı. Okumuş, karşılama töreninde Taş tarafından çiçekle karşılandı ve göreve başladı.

Emniyet Müdürleri Kararnamesiyle Karaman İl Emniyet Müdürü olarak atanan Ahmet Selçuk Okumuş, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınan Ayhan Taş'tan görevi devraldı.

İl Emniyet Müdürü Okumuş için Emniyet Müdürlüğü önünde karşılama töreni düzenlendi.

Taş tarafından çiçekle karşılanan Okumuş, daha sonra karşılama mangasını selamladı.

Müdür yardımcıları ve şube müdürleriyle selamlaşan Okumuş, ardından makamına geçti.

Okumuş burada gazetecilere Taş'ın her zaman örnek olan bir ağabey olduğunu belirterek, "Ondan sonra burada görev yapmak bize biraz zor olacak ama biz elimizden geleni yapacağız. Karaman'a gelmeden şehrin suç oranları ve genel yapısıyla ilgili olarak kendi çapımızda bir araştırma yaptık. İnşallah hayırlısı olur." dedi.

Kaynak: AA / Murat Özünal - Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğü Ayhan Taş Karaman Selçuk Güncel Haberler

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