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Karaman haberleri... Karaman Valisi Akkoyun'dan Karaman Futbol Kulübüne ziyaret

AA - Murat Özünal - Güncel
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Karaman haberleri... Karaman Valisi Akkoyun'dan Karaman Futbol Kulübüne ziyaret

Karaman haberleri... Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, 2022-2023 sezonunun açılış antrenmanı nedeniyle TFF 3. lig 2.grupta mücadele eden Karaman Futbol Kulübü yöneticileri ve futbolcularıyla bir araya geldi.

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, 2022-2023 sezonunun açılış antrenmanı nedeniyle TFF 3. lig 2.grupta mücadele eden Karaman Futbol Kulübü yöneticileri ve futbolcularıyla bir araya geldi.

Kemal Kaynaş Stadyumu'nda gerçekleşen buluşmada Akkoyun, kulüp yöneticileri ve futbolcularıyla sohbet edip, futbolcuların antrenmanını seyretti.

Akkoyun, sezonun şampiyon olarak bitirilmesi temennisinde bulundu.

Kulübe yeni sezonda başarılar dileyen Akkoyun, "2022-2023 sezonunu şampiyon olarak bitireceğimize yürekten inanıyorum. Yalnız şampiyonluk değil, Karaman Futbol Kulübümüzün Süper Lig'e çıkacağına da inancım tam." ifadelerini kullandı.

Ziyarete, AK Parti Karaman Milletvekili Dr. Recep Şeker, Karaman İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez ve OSB Başkanı Kemal Boynukalın da katıldı.

AA / Murat Özünal - Güncel

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