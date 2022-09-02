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Karaman haberleri: Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

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Karaman haberleri: Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Karaman haberine göre Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan, kullanan ve bulunduran kişilere yönelik çalışma kapsamında kente uyuşturucu getiren bazı şüphelileri tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen K.Ş. ve F.K'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 4 bin 823 adet sentetik ecza ile 140 bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Murat Özünal - Güncel

Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Karaman Güncel Haberler

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