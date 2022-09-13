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Otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

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Karaman'da otomobilin devrilmesi sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Karaman'da otomobilin devrilmesi sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Batuhan Sunay (22) idaresindeki 70 AAP 354 plakalı otomobil, Karaman-Mersin kara yolunun 15. kilometresinde tarlaya devrildi.

Kazada, sürücü ile Kürşat Sunay (16), Halil Seydioğlu (34) ve Nazlı Hilal Topbaş (15) yaralandı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü ile Kürşat Sunay'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Murat Özünal - Güncel

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