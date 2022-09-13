Otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı Güncel Haberler Karaman'da otomobilin devrilmesi sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Karaman'da otomobilin devrilmesi sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Batuhan Sunay (22) idaresindeki 70 AAP 354 plakalı otomobil, Karaman-Mersin kara yolunun 15. kilometresinde tarlaya devrildi. Kazada, sürücü ile Kürşat Sunay (16), Halil Seydioğlu (34) ve Nazlı Hilal Topbaş (15) yaralandı. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü ile Kürşat Sunay'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Murat Özünal Karaman Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.