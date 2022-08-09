Karaman haberleri! Karaman'da mesai saatleri yeniden düzenlendi

Karaman'da mesai saatlerinin yeniden düzenlendiği bildirildi.

Karaman Valiliğinden yeni mesai saatleriyle ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde kamu kurum ve kuruluşlarının çalışma saatleri 10 Ağustos Çarşamba Gününden itibaren 08.30 - 12.30, 13.30 - 17.30 olarak belirlenmiş olup, Özel Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait hükümler saklıdır."