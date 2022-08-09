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Karaman haberleri! Karaman'da mesai saatleri yeniden düzenlendi

 - Güncelleme:
Karaman haberleri! Karaman'da mesai saatleri yeniden düzenlendi

Karaman haber... Karaman'da mesai saatlerinin yeniden düzenlendiği bildirildi.

Karaman'da mesai saatlerinin yeniden düzenlendiği bildirildi.

Karaman Valiliğinden yeni mesai saatleriyle ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde kamu kurum ve kuruluşlarının çalışma saatleri 10 Ağustos Çarşamba Gününden itibaren 08.30 - 12.30, 13.30 - 17.30 olarak belirlenmiş olup, Özel Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait hükümler saklıdır."

AA / Mehmet Çetin - Güncel

Karaman Güncel Haberler

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