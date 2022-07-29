Karaman haberleri! Karaman'da KÖYDES Tahsisat Komisyonu Toplantısı yapıldı

Karaman'da Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi İl Tahsisat Komisyonu Toplantısı, Vali Tuncay Akkoyun başkanlığında gerçekleştirildi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) toplantı salonunda düzenlenen programda KÖYDES Projesi kapsamında yürütülen çalışmalarla ilgili sunum yapıldı.

Toplantıda, köy yolu yapımına yönelik 21 proje, köy içme suyu yapımına yönelik 13 proje ve küçük ölçekli sulama yapımına yönelik 1 proje olmak üzere toplam 35 projenin programa alındığı, yapımlarının devam ettiği belirtildi.

Vali Akkoyun, toplantıda yaptığı konuşmada, tahsis edilen ödeneklerin en kısa sürede vatandaşlara yönelik yatırımlara dönüşmesi ve mevcut projelerin yüksek kalitede tamamlanması hususlarına dikkat edilmesini isteyerek, gerekli koordinasyon ve denetimin sağlanmasının oldukça önemli olduğunu ifade etti.