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Karaman haberleri! Karaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

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Karaman haberleri! Karaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Karaman haber: Karaman'da çıkan kavgada, 1 kişi silahla yaralandı.

Karaman'da çıkan kavgada, 1 kişi silahla yaralandı.

İddiaya göre, Çeltek Mahallesi 459. Sokak'ta yürüyen Mevlüt Ç, tanımadığı bir kişi ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda Mevlüt Ç. silahla bacağından yaralandı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Murat Özünal - Güncel

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