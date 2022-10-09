Karaman haberi: KMÜ Rektörlüğüne vekaleten Prof. Dr. Hüseyin Karaman atandı Güncel Haberler Karaman haberler... Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Namık Ak'ın istifasının ardından bu göreve vekaleten Prof. Dr. Hüseyin Karaman atandı. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Namık Ak'ın istifasının ardından bu göreve vekaleten Prof. Dr. Hüseyin Karaman atandı. KMÜ'den yapılan yazılı açıklamada Rektör Ak'ın sağlık sorunları nedeniyle rektörlük görevinden ayrıldığı bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "KMÜ ailesi olarak Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Namık Ak'a üniversitemizin gelişmesi noktasındaki katkı ve çalışmaları dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Üniversitemiz rektörlüğüne Yükseköğretim Kurulu tarafından vekaleten Prof. Dr. Hüseyin Karaman atanmıştır." Kaynak: AA / Güncel Hüseyin Karaman Güncel Haberler

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